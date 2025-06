Engenheiro é morto em assalto após quadrilha invadir casa com controle clonado em SP

Em apenas oito minutos, quatro ladrões invadiram a residência de Francisco Filippo, de 57 anos, e desligaram as câmeras internas; carro usado no crime foi localizado em Moema

Reprodução Apesar de não ter oferecido resistência, o engenheiro foi fatalmente baleado na nuca



A cidade de São Paulo foi abalada por mais um caso de violência urbana, desta vez envolvendo a morte de Francisco Filippo, um engenheiro e proprietário de uma construtora. O crime ocorreu na última quarta-feira (4), no Jardim Paulista, uma área nobre da zona oeste da capital, e está sendo investigado como latrocínio. Uma quadrilha especializada em invasões de residências de alto padrão adentrou a casa de Filippo utilizando um controle clonado. Apesar de não ter oferecido resistência, o engenheiro foi fatalmente baleado na nuca. Sua esposa e filho de cinco anos chegaram ao local logo após o trágico incidente.

As investigações estão sendo conduzidas pelo Departamento de Proteção à Pessoa (DHPP) e pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). As autoridades acreditam que a quadrilha responsável pela morte de Filippo esteja envolvida em outros crimes semelhantes em bairros nobres de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança capturaram a fuga dos criminosos em um veículo roubado, que já foi recuperado pela polícia. Além disso, a presença de uma guarita de vigilância com câmeras em frente à residência está sendo analisada para obter mais informações sobre os suspeitos.

A crescente onda de criminalidade na cidade tem gerado preocupação entre os moradores. A campanha “Chega de Violência”, promovida pela Jovem Pan News, tem destacado a urgência de se enfrentar a violência urbana. A população está cada vez mais alarmada com a frequência de crimes violentos, como o registrado na semana passada, quando uma quadrilha invadiu um condomínio. A campanha busca mobilizar a sociedade contra a violência e a impunidade, clamando por medidas efetivas para garantir a segurança dos cidadãos.

*Com informações de David de Tarso

*Reportagem produzida com auxílio de IA