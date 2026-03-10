GSI abre inquérito para investigar morte de funcionário na entrada do Alvorada

Órgão lamentou o ocorrido e informou que está prestando apoio à família do militar

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República



O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte de um agente, nesta terça-feira (10), na entrada do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em Brasília. “Informamos que será instaurado um Inquérito Policial Militar para a apuração da ocorrência”, diz a nota.

Segundo a GSI, um agente tirou a própria vida nesta terça-feira (10) na entrada de serviço do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em Brasília. O órgão informou que abrirá um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar as circunstâncias da morte.

“GSI/PR lamenta o ocorrido e está prestando apoio à família do militar”, disse o gabinete no comunicado. A instituição acrescentou que segue comprometida em manter seus integrantes “em plenas condições para cumprir a missão de proteger as instalações sob sua responsabilidade”.

Ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.