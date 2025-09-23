Exclusivo: Polícia identifica novo suspeito na execução do ex-delegado Ruy Fontes, diz Artur Dian

Tarcísio de Freita fala em avanços que não podem ser revelados

A Polícia Civil de São Paulo identificou mais uma pessoa suspeita de envolvimento na execução do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, morto no litoral paulista no último dia 15. A informação foi revelada com exclusividade no programa Pânico, da Jovem Pan, pelo atual delegado-geral da corporação, Artur Dian: “O mandado de prisão temporária já foi expedido”, disse. Até o momento, quatro pessoas estão presas e outras três já foram identificadas nas investigações.

Guilherme Derrite contra a saidinha temporária

Durante a entrevista, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, voltou a criticar as chamadas “saidinhas” de presos e defendeu o endurecimento da legislação para garantir que criminosos permaneçam por mais tempo atrás das grades. Ele também rebateu críticas políticas e negou que tenha recusado auxílio da Polícia Federal por questões ideológicas, afirmando confiar plenamente no trabalho da Polícia Civil paulista: “Algumas pessoas ficam tentando politizar esse debate. Nós agradecemos o apoio, mas temos total confiança na nossa polícia”, disse Derrite.

Motivações

Segundo o secretário, há indícios de que o PCC teve participação direta na morte de Ruy Fontes, mas a motivação ainda é investigada. As linhas de apuração consideram tanto o histórico do ex-delegado no combate ao crime organizado quanto possíveis desavenças relacionadas ao cargo que ele ocupava como secretário de Administração em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Tarcísio de Freitas fala em avanços que não podem ser revelados

Em agenda em Campinas, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que as apurações avançaram, mas que detalhes ainda não podem ser divulgados para não comprometer a investigação.

Líder do PCC morto em confronto

Também nesta terça-feira (24), um dos líderes do PCC, Cleberson Paulo dos Santos, conhecido como Nego Mimo, foi morto em confronto com a Polícia Militar na zona leste da capital. De acordo com Derrite, em publicação nas redes sociais, o criminoso estava armado e houve troca de tiros com os policiais.

Nego Mimo foi identificado em 2019 como integrante do chamado “Bonde dos 14”, célula do PCC responsável por planejar ataques contra autoridades do Estado, incluindo o próprio Ruy Fontes. Condenado por homicídio, ele estava foragido desde 2022, quando não retornou de uma saída temporária do Centro de Detenção Provisória de Valparaíso.