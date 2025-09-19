Justiça manda prender sexto suspeito de envolvimento na execução de ex-delegado em Praia Grande

Rafael Marcel Dias Simões, conhecido como Jaguar, é integrante de uma facção criminosa e atuava na Baixada Santista; SSP não tem dúvida de que crime está ligado ao PCC

Foto de Rafael Marcel Dias Simões, o Jaguar, divulgada pela polícia



A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de um sexto suspeito envolvido no assassinato de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado geral da Polícia Civil de São Paulo. O suspeito, identificado como Rafael Marcel Dias Simões, conhecido como Jaguar, é integrante de uma facção criminosa e atuava na Baixada Santista. A prisão foi decretada nesta sexta-feira (19), conforme nota da Secretaria de Segurança Pública. Além disso, uma prisão foi efetuada hoje: Luís Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão, foi detido em São Vicente, também na Baixada Santista.

Até o momento, seis suspeitos foram identificados, dos quais dois estão presos. Além de Fofão, Daesle Oliveira, de 25 anos, também foi detida. Ela teria descido à Baixada Santista para buscar um fuzil. Outros quatro suspeitos foram identificados: Felipe Avelino da Silva, conhecido como Masquerano, Flávio Henrique Ferreira de Souza, Luis Antonio Rodrigues de Miranda, além de Rafael Simões. A polícia periciou uma casa em Praia Grande, que seria um ponto de encontro dos criminosos. A propriedade pertence a um homem, irmão de um policial militar, que também será investigado.

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que o caso está relacionado ao PCC, mas ainda não se sabe se é uma retaliação ao trabalho de Ruy Fontes contra a facção ou se está ligado ao seu último cargo na Secretaria de Administração da Prefeitura de Praia Grande. O Ministério Público já comprovou a infiltração da organização criminosa em prefeituras da Baixada Santista, o que levanta mais questões a serem respondidas. As forças de segurança estão empenhadas em dar uma resposta rápida à sociedade.

As investigações continuam em ritmo acelerado, com a polícia buscando esclarecer todos os detalhes do caso. A prisão dos suspeitos é um passo importante, mas ainda há muito a ser desvendado sobre as motivações e a extensão do envolvimento da facção criminosa. A sociedade aguarda ansiosamente por respostas e pela justiça no caso do assassinato de Ruy Ferraz Fontes, um crime que chocou a comunidade e destacou a necessidade de combater a infiltração do crime organizado nas instituições públicas.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA