Latrocínios e roubos têm queda histórica no ano em SP, mas homicídio tem alta 16%

Novos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) mostram um cenário misto no combate à criminalidade na capital. Enquanto os roubos e latrocínios apresentaram queda, os homicídios, furtos e feminicídios registraram aumento significativo em julho de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em julho, aconteceram três casos. Em todo o ano, foram 24 latrocínios, o que representa uma queda de 22,5% na comparação com 2024, quando houve 31 crimes. Essa é a menor marca para a cidade de São Paulo em 18 anos.

Os roubos em geral caíram 13,6% no ano. O número marca o menor patamar desse tipo de crime para o período desde o início da série histórica. Caíram expressivamente: 59.867 registros em 2025, contra 69.000 em 2024 — uma redução de cerca de 10 mil casos. Em sete meses, foram registrados 59.867 roubos em toda a cidade. Apenas em julho, a retração foi de 10,9% na comparação. Por outro lado, o número de homicídios subiu de 37 casos em julho de 2024 para 44 em julho de 2025. No acumulado de janeiro a julho deste ano, foram 292 homicídios, contra 258 no mesmo período do ano anterior.

Os feminicídios também cresceram: 38 neste ano, contra 26 no ano passado. Os furtos aumentaram cerca de 5%, passando de 19.900 registros para 21.000 no mesmo intervalo. O número de prisões aumentou e atingiu o maior patamar dos últimos seis anos, com 26.100 infratores detidos de janeiro a julho.

Em entrevista à Jovem Pan, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, comentou a posição da capital no ranking de segurança pública que avalia 400 cidades do país. Como parte das ações para conter a criminalidade, a prefeitura lançou um projeto de lei que bonifica guardas civis municipais com R$ 1.000 por cada motocicleta roubada ou furtada recuperada.