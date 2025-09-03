Jovem Pan > Segurança > PF deflagra megaoperação contra o tráfico internacional de drogas

PF deflagra megaoperação contra o tráfico internacional de drogas

Segundo as investigações, o grupo atua pelo menos desde 2023 e era dividido em dois núcleos: um responsável por cooptar pessoas para transportar entorpecentes e outro encarregado de levar a droga para fora do país

  • Por da Redação
  • 03/09/2025 18h21
Agência Brasil Polícia Federal deflagra operação contra funcionários e ex-funcionários da Caixa Polícia Federal deflagra operação contra funcionários e ex-funcionários da Caixa

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação contra uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, o grupo atua pelo menos desde 2023 e era dividido em dois núcleos: um responsável por cooptar pessoas para transportar entorpecentes e outro encarregado de levar a droga para fora do país. Os aliciadores organizavam a compra de passagens aéreas, hospedagem e também mantinham contato direto com compradores no exterior. Já os chamados “mulas” eram encarregados de transportar a droga para a Europa.

De acordo com a PF, pelo menos 17 pessoas faziam parte do esquema. A rota utilizada incluía os aeroportos de Guarulhos (SP), Fortaleza (CE) e Corumbá (MS), com destino a países como Espanha, Itália, França e Suíça. Os investigados podem responder por organização criminosa e tráfico internacional de drogas. A corporação destacou que a atuação integrada de inteligência policial foi fundamental para interromper o envio de entorpecentes ao exterior.

