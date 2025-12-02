PF deflagra operação contra ataques cibernéticos a parlamentares favoráveis ao PL Antiaborto

Segundo as investigações, diversos sites institucionais de parlamentares foram alvos de ações coordenadas, provocando instabilidade e períodos de completa indisponibilidade

Divulgação / PF operação cumpriu dois mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP) e Curitiba (PR), onde vivem os principais suspeitos de integrar o esquema



A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (2), a Operação Intolerans, destinada a reprimir e esclarecer ataques cibernéticos do tipo negação de serviço (DDoS) realizados contra deputados federais que manifestaram apoio ao Projeto de Lei nº 1904/2024, conhecido como PL Antiaborto.

Segundo a PF, diversos sites institucionais de parlamentares foram alvos de ações coordenadas, provocando instabilidade e períodos de completa indisponibilidade. Os ataques afetaram a comunicação oficial dos deputados e dificultaram o acesso da população às informações legislativas.

A operação cumpriu dois mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP) e Curitiba (PR), onde vivem os principais suspeitos de integrar o esquema. As diligências contaram com o apoio de parceiros estrangeiros, por meio de cooperação jurídica internacional, dada a natureza transnacional dos crimes cibernéticos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Polícia Federal afirma que as investigações continuam para identificar todos os responsáveis pelos ataques e garantir a responsabilização criminal dos envolvidos.