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PF prende MC Ryan SP e Poze do Rodo em operação contra lavagem de R$ 1,6 bi
Os funkeiros foram presos na Operação Narcofluxo, deflagrada nesta quarta-feira (15), que mira uma associação criminosa de lavagem de dinheiro, inclusive com criptoativos, no Brasil e no exterior
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Jovem Pan
15/04/2026 07h58 - Atualizado em 15/04/2026 08h26
Foto: Reprodução/imcryansp/Instagram MC Ryan SP e Poze do Rodo são presos em operação da PF.
A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (15), os funkeirosMC Ryan SP e Poze do Rodo durante a Operação Narco Fluxo, por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro estimado em R$ 1,6 bilhão.
A ação tem como objetivo desarticular uma associação criminosa suspeita de movimentar valores ilícitos no Brasil e no exterior, inclusive por meio de criptoativos. A operação conta com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo e é resultado de desdobramentos de investigações anteriores.
Segundo a PF, o grupo utilizava mecanismos de ocultação e dissimulação de recursos, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptomoedas.
Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos, em endereços distribuídos por diversos estados e no Distrito Federal.
A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens, além de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilegais e garantir eventual ressarcimento.
Durante a operação, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos. As investigações continuam, e os suspeitos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas
PF cumpre mais de 80 mandados contra organização criminosa por lavagem de dinheiro e transações ilegais
A reportagem da Jovem Pan tenta localizar a defesa dos cantores. O espaço está aberto para manifestação.
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