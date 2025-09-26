Polícia Civil realiza nova operação contra o PCC nesta sexta-feira 

Seis mandados de busca e dois de prisão são cumpridos na Zona Oeste da capital e no interior de SP

Alf Ribeiro/Fotoarena/Estadão Conteúdo As equipes buscam provas e possíveis conexões entre os envolvidos



A Polícia Civil de São Paulo realiza na manhã desta sexta-feira (26) uma operação simultânea na capital e no interior do estado para atingir núcleos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital). A operação referente a roubos de residência prevê o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão, em endereços monitorados pela investigação.

Anteriormente, a Polícia Civil de São Paulo anunciou a prisão de Diego Fernandes de Souza, de 41 anos, conhecido como “Minotauro”, considerado o maior ladrão de casas da capital paulista. A prisão ocorreu na sexta-feira (19), em um trabalho que era visto como uma “questão de honra” para a corporação, que o tinha como alvo prioritário.

Durante a operação, a polícia recuperou 20 quadros que estavam em posse do criminoso. Entre as obras de arte, foram identificadas duas pinturas do artista brasileiro Alfredo Volpi, cada uma com valor de mercado estimado em R$ 3 milhões, totalizando R$ 6 milhões. As obras foram encontradas embaladas em plástico bolha.

*Reportagem produzida com auxílio de IA