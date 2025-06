Polícia Federal apreende 400 canetas emagrecedoras na Ponte da Amizade

Operação ocorreu no dia 18 de junho e revelou que os produtos estavam escondidos em um fundo falso no porta-malas de um carro com placas brasileiras

MARCIO FERNANDES/ESTADÃO CONTEÚDO Veículo com as canetas emagrecedoras era ocupado por quatro indivíduos que alegaram estar a caminho do interior de São Paulo.



A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, realizou uma apreensão significativa de 400 canetas emagrecedoras na Ponte Internacional da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai. A operação ocorreu no dia 18 de junho e revelou que os produtos estavam escondidos em um fundo falso no porta-malas de um carro com placas brasileiras. O veículo era ocupado por quatro indivíduos que alegaram estar a caminho do interior de São Paulo. A importação de medicamentos sem a devida autorização da autoridade sanitária e sem a apresentação de prescrição médica é considerada um crime federal no Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem intensificado a fiscalização sobre substâncias desse tipo, estabelecendo a necessidade de uma prescrição médica em duas vias, além da retenção da receita no momento da compra. Essa medida visa coibir a comercialização irregular de medicamentos. Em um caso recente, no início de junho, uma passageira brasileira foi detida no Aeroporto de Salvador ao tentar transportar 60 canetas de retatrutida e 30 de Mounjaro, ambas destinadas à perda de peso.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA