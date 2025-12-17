Polícia prende líder do tráfico em Nova Iguaçu

Ação é mais uma etapa da chamada ‘Operação Contenção’, que mira o tráfico de drogas e o crime organizado em comunidades comandadas pelo Comando Vermelho

MARCOS VIDAL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O criminoso teria sido preso em um imóvel onde estaria escondido na comunidade, e foi capturado sem possibilidade de reação



O Polícia Civil de Nova Iguaçu prendeu nesta quarta-feira (17) uma das lideranças do tráfico de drogas da comunidade Dom Bosco. Segundo as autoridades. Ele seria ligado ao Comando Vermelho (CV). A ação é mais uma etapa da chamada “Operação Contenção“, que mira o tráfico de drogas e o crime organizado em comunidades do Rio de Janeiro, comandadas pelo CV. O objetivo principal é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa.

O criminoso teria sido preso em um imóvel onde estaria escondido na comunidade, e foi capturado sem possibilidade de reação. Segundo a Polícia Civil, o preso, que não teve o nome divulgado, é líder da facção apenas na região e possui anotações criminais por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Ele estaria foragido do sistema prisional desde agosto desse ano.