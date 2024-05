Equilíbrio ambiental ajuda a evitar crises climáticas

Brasil é reconhecido por ter uma legislação dura e eficiente

Desde a semana passada, o governador Eduardo Leite tem recebido muitas críticas por ter reformulado o código estadual de meio ambiente, o que foi aprovado por boa parte da assembleia. A reforma mudou cerca de 480 pontos. E, sim, os estados têm autonomia para administrar e explorar os bens naturais, além de emitir alguns tipos de licenciamentos. Com a modernização da economia e das cidades, alguns ajustes e atualizações são necessários, ninguém que prega o desenvolvimento sustentável deve ser contra isso. Mas algumas alterações podem destruir inclusive as APPs – que são áreas de preservação permanente. E, se uma lei foi criada para delimitar a proteção dela, é porque essa área é importante para a biodiversidade, para o clima e também para ajudar no ciclo da nossa sobrevivência que passa por períodos de chuvas contantes ou volumosas.