Acidente em rodovia de Goiás deixa bebê e mais quatro mortos

Fatalidade aconteceu entre uma caminhão, um carro, e um ônibus na GO-010 na manhã desta sexta-feira (7)

Um acidente entre uma caminhão, um carro e um ônibus deixou cinco mortos na manhã desta sexta-feira (7) na GO-010, em Goiás. Entre os mortos, estão um bebê e outras duas mulheres que estavam entre os mais de 40 passageiros do interestadual. As outras duas vítimas fatais estavam na carreta.

A fatalidade aconteceu próximo ao Povoado de Samambaia, localizado perto do município de Luziânia, em Goiás. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) informou que ainda está em atendimento da ocorrência no sentido Vianópolis.

Além das vítimas fatais, o CBMGO afirmou que oito pessoas em estado grave e seguem sendo atendidas pelas equipes de resgate. As vítimas mais graves estão sendo encaminhadas diretamente a hospitais da região. “Uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) presta apoio à operação, realizando o transporte aeromédico, com médico a bordo para avaliação e estabilização dos pacientes”.

Um auxílio também foi solicitado para o transporte de aproximadamente 25 vítimas com ferimentos leves e moderados para unidades de saúde de Luziânia. “Ambulâncias do município reforçam o atendimento”, acrescentou a corporação.

No total, nove unidades de resgate foram acionadas:

1 Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS);

2 viaturas ASA;

3 Unidades de Resgate (UR) de Luziânia;

1 Unidade de Resgate (UR) de Silvânia;

1 unidade do SAMU;

1 aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Até o momento, as equipes permanecem no local para realizar o desencarceramento de vítimas, atendimento pré-hospitalar e transporte dos feridos.

Ainda não se sabe informações sobre como o acidente ocorreu.

Reprodução/CBMGO

Reprodução/CBMGO

Reprodução/CBMGO