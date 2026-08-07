Acidente em rodovia de Goiás deixa bebê e mais quatro mortos
Um acidente entre uma caminhão, um carro e um ônibus deixou cinco mortos na manhã desta sexta-feira (7) na GO-010, em Goiás. Entre os mortos, estão um bebê e outras duas mulheres que estavam entre os mais de 40 passageiros do interestadual. As outras duas vítimas fatais estavam na carreta.
A fatalidade aconteceu próximo ao Povoado de Samambaia, localizado perto do município de Luziânia, em Goiás. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) informou que ainda está em atendimento da ocorrência no sentido Vianópolis.
Além das vítimas fatais, o CBMGO afirmou que oito pessoas em estado grave e seguem sendo atendidas pelas equipes de resgate. As vítimas mais graves estão sendo encaminhadas diretamente a hospitais da região. “Uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) presta apoio à operação, realizando o transporte aeromédico, com médico a bordo para avaliação e estabilização dos pacientes”.
Um auxílio também foi solicitado para o transporte de aproximadamente 25 vítimas com ferimentos leves e moderados para unidades de saúde de Luziânia. “Ambulâncias do município reforçam o atendimento”, acrescentou a corporação.
No total, nove unidades de resgate foram acionadas:
- 1 Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS);
- 2 viaturas ASA;
- 3 Unidades de Resgate (UR) de Luziânia;
- 1 Unidade de Resgate (UR) de Silvânia;
- 1 unidade do SAMU;
- 1 aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).
Até o momento, as equipes permanecem no local para realizar o desencarceramento de vítimas, atendimento pré-hospitalar e transporte dos feridos.
Ainda não se sabe informações sobre como o acidente ocorreu.