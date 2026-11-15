Adolescente é apreendido ao tentar furtar joalheria em shopping na zona leste de SP
Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (15), durante uma ocorrência de furto a uma joalheria no Shopping Anália Franco, na zona leste de São Paulo.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os policiais surpreenderam o jovem no interior do estabelecimento antes que ele chegasse ao cofre. A nota da pasta informa que nenhuma joia foi levada.
O caso foi registrado como ato infracional análogo a furto qualificado tentado, e a autoridade policial solicitou a internação provisória do adolescente.
A Polícia Civil investiga a possível participação de outras pessoas na ação.
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