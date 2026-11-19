ANPD rejeita recurso do Discord e mantém lives suspensas no Brasil
As transmissões ao vivo na plataforma Discord continuam suspensas no Brasil. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados rejeitou, por unanimidade, o recurso apresentado pela empresa para retomar a funcionalidade.
A suspensão veio após a agência considerar que o Discord falha em controlar o acesso de menores de idade e barrar transmissões de conteúdos criminosos. Cenário que permitiu que uma menina tirasse a própria a vida em uma live.
A decisão contra o recurso considerou que a retomada das transmissões sem medidas suficientes para garantir a segurança de crianças e adolescentes poderia gerar o risco de outros crimes.
O Conselho destacou diversos episódios detectados pela fiscalização e pela polícia. Um relatório da Polícia Civil de São Paulo registrou 64 casos de crimes como incitação à automutilação e ao suicídio na plataforma, entre maio de 2025 e janeiro de 2026.
Somente a transmissão online do Discord, o Go Live, está suspenso no Brasil. A plataforma deve comprovar que realmente funcionam os mecanismos de identificação da idade, de segurança e de resposta em casos de risco.
Nós procuramos o Discord e aguardamos um retorno.
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