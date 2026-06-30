Anvisa determina recolhimento de querosene vendido sem registro

Agência constatou que empresa responsável pela distribuição não tinha autorização para fabricar o produto

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso do Querosene Petrus, além de determinar o recolhimento de todos os lotes do produto em circulação. A decisão foi publicada nesta terça-feira (30) no Diário Oficial da União.

De acordo com a agência, o saneante era produzido e vendido pela Comércio e Distribuidora de Produtos Químicos Ltda., empresa que não possui autorização de funcionamento para fabricar esse tipo de produto. Além disso, o Querosene Petrus não conta com o registro sanitário obrigatório exigido pela Anvisa.

A resolução também prevê a apreensão do produto e estende as restrições a todas as versões e lotes comercializados. Segundo a Anvisa, a empresa descumpriu a Lei nº 6.360/1976, que exige o registro prévio de produtos sujeitos à vigilância sanitária e autorização específica para o funcionamento de fabricantes antes da comercialização.

A Jovem Pan tentou contato com a empresa responsável pela fabricação do produto, mas até o momento não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.