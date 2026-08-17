Mulher é morta pelo marido a facadas em supermercado de São Paulo

O suspeito foi preso em flagrante; na tarde desta segunda-feira (17) o TJ-SP informou que a prisão foi convertida em preventiva

Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro em um supermercado na zona norte de São Paulo no domingo (16). O suspeito tentou fugir mas foi preso em flagrante por feminicídio, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) informou à Jovem Pan que a audiência de custódia de Lafayete Gonzaga da Silva foi na tarde desta segunda-feira (17) e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A SSP informou ainda que a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência, informados de um caso de agressão em um comércio. “No local, foi apurado que o autor havia esfaqueado a sua companheira, uma mulher de 40 anos”, afirmou a corporação.

Angelita Manoela Rodrigues não resistiu e faleceu. Pouco antes do crime, a SSP disse que foi constatado que o suspeito, Lafayete Gonzaga, havia esfaqueado o cachorro da companheira.

Ele foi detido e levado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e prática de abuso a animais na 4ª DDM – Norte.