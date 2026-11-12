Anvisa suspende venda de queijo mussarela da marca Italy após detectar ‘presença de bactéria’

Empresa que fabrica o produto, Agroindústria Santo Anjo Ltda, informou que já iniciou o recolhimento voluntário do alimento

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (12/11), a suspensão da venda, da distribuição, da divulgação e do consumo do lote 180926 do Queijo Mussarela Fatiado da marca Italy. A decisão veio após o órgão sanitário detectar a presença da bactéria Listeria monocytogenes em 25g da amostra do produto.

A empresa que fabrica o produto, Agroindústria Santo Anjo Ltda, informou que já iniciou o recolhimento voluntário do alimento, uma medida preventiva, adotada pela empresa interessada e demais empresas da cadeia produtiva de alimentos, que visa a imediata e eficiente retirada de lotes de produtos do mercado de consumo.

A Jovem Pan entrou em contato com a Agroindústria Santo Anjo Ltda, e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.