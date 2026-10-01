Área perto do STF é isolada por suspeita de bomba; um homem foi preso

Uma mochila foi jogada pelo homem em cima de um ponto de ônibus ao lado do prédio da Corte

Área perto do Supremo Tribunal Federal (STF) foi isolada nesta quinta-feira (1º) por suspeita de bomba, depois de um homem jogar mochila em cima de um ponto de ônibus ao lado do prédio da Corte. O suspeito foi preso.

Em nota, o STF comunicou que o homem tentou pular as grades de proteção do prédio. O Supremo também informou que, assim que movimentação suspeita foi identificada pelo sistema de monitoramento da Corte, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Judicial foram acionadas.

Segundo o STF, por a mochila ter sido arremessada sobre o ponto de ônibus, foi necessário acionar a Operação Petardo para implementar os procedimentos de averiguação de possível artefato explosivo. A operação tem expectativa de duração de quatro horas.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Esquadrão Anti-bombas foram acionados para verificar o objeto. A expectativa é de que a operação dure quatro horas.