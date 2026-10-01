Área perto do STF é isolada por suspeita de bomba; um homem foi preso
Área perto do Supremo Tribunal Federal (STF) foi isolada nesta quinta-feira (1º) por suspeita de bomba, depois de um homem jogar mochila em cima de um ponto de ônibus ao lado do prédio da Corte. O suspeito foi preso.
Em nota, o STF comunicou que o homem tentou pular as grades de proteção do prédio. O Supremo também informou que, assim que movimentação suspeita foi identificada pelo sistema de monitoramento da Corte, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Judicial foram acionadas.
Segundo o STF, por a mochila ter sido arremessada sobre o ponto de ônibus, foi necessário acionar a Operação Petardo para implementar os procedimentos de averiguação de possível artefato explosivo. A operação tem expectativa de duração de quatro horas.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Esquadrão Anti-bombas foram acionados para verificar o objeto. A expectativa é de que a operação dure quatro horas.
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