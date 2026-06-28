Arroz de bacalhau cremoso para um domingo especial longe da pia

O segundo domingo de maio pede celebração, comida reconfortante e tempo de qualidade em família, o que não combina com horas perdidas esfregando panelas e assadeiras. A tradição do bacalhau, clássico absoluto das mesas brasileiras, ganha aqui uma versão incrivelmente saborosa e muito mais gentil com o cozinheiro da vez. Para quem pesquisa incansavelmente por receitas práticas de almoço de dia das mães feitas em uma panela só para não sujar a cozinha, este preparo resolve o cardápio com muita elegância. O amido natural do grão se mistura ao azeite farto e ao caldo do peixe, criando um prato perfumado, que dispensa acompanhamentos complexos e vai direto do fogão para o centro da mesa.

O que você vai precisar para o prato principal

A escolha de bons ingredientes é o que garante o sucesso de um prato único. Dê preferência a uma panela larga de fundo grosso, como uma caçarola ou panela de ferro, que distribui o calor por igual e acomoda toda a família.

3 xícaras de chá de arroz agulhinha lavado e escorrido

600g de bacalhau dessalgado desfiado em lascas grossas

1 cebola grande picada em cubos bem pequenos

4 dentes de alho amassados ou picados

Meia xícara de chá de azeite de oliva extravirgem

1 xícara de chá de azeitonas pretas sem caroço

2 tomates maduros sem pele e sem sementes picados

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

6 xícaras de chá de água fervente

Cheiro-verde picado a gosto (salsinha e cebolinha)

Sal e pimenta-do-reino moída na hora

Como fazer a receita passo a passo

O grande charme deste preparo é a sobreposição de sabores. Ao cozinhar tudo no mesmo recipiente, os ingredientes trocam aromas entre si, resultando em uma refeição rica e encorpada.

1. A construção do sabor no refogado

Leve a sua panela larga ao fogo médio. Coloque o azeite de oliva e, assim que aquecer levemente, adicione a cebola picada. Mexa sem parar até que ela fique transparente e ligeiramente dourada. Em seguida, junte o alho amassado e o pimentão vermelho, refogando por mais dois minutos para liberar os óleos essenciais na base da panela.

2. A selagem do bacalhau e do grão

Acrescente as lascas de bacalhau dessalgado ao refogado. Misture com delicadeza para não desmanchar muito o peixe. Deixe o bacalhau dourar levemente por três minutos. Coloque os tomates picados e o arroz agulhinha cru. Envolva todos os grãos no azeite temperado do fundo da panela, fritando o arroz por cerca de um minuto até que as pontinhas dos grãos fiquem brilhantes.

3. O cozimento na medida certa

Despeje a água fervente sobre a mistura, que deve chiar ao entrar em contato com o fundo quente. Adicione as azeitonas pretas. Prove o caldo com cuidado e ajuste o sal se necessário, lembrando que o bacalhau já traz sua própria salinidade. Tempere com pimenta-do-reino, abaixe o fogo para a intensidade mínima e deixe cozinhar com a panela semi-tampada.

4. A finalização com ervas frescas

Quando a água estiver quase secando e pequenos furinhos se formarem na superfície do arroz, desligue o fogão. Jogue todo o cheiro-verde fresco por cima, tampe a panela completamente e deixe o prato descansar em silêncio por exatos cinco minutos antes de levar à mesa.

O segredo para o arroz não virar uma papa

O maior medo ao cozinhar carnes e grãos juntos é perder a textura. Para garantir que o seu almoço fique úmido na medida, sem virar um bloco empapado, o truque está em desligar o fogo levemente antes do término do cozimento. Quando você notar que ainda existe um fundinho de umidade brilhante na panela, encerre a chama. Os cinco minutos de descanso com a tampa fechada farão com que o vapor residual termine de cozinhar o grão, deixando o prato soltinho e com aspecto aveludado.

Como guardar as sobras para o dia seguinte

Se a família não devorar tudo no domingo, o armazenamento é bastante simples. Transfira as sobras para um pote de vidro com tampa hermética e leve à geladeira assim que o alimento esfriar, garantindo durabilidade de até três dias. Na hora de aquecer na segunda-feira, coloque o arroz em uma panela, adicione duas colheres de sopa de água ou um fio generoso de azeite e mexa em fogo baixo. Isso devolve a umidade original sem ressecar o bacalhau.

Para acompanhar a refeição principal, sirva uma salada de folhas verdes bem frescas temperada com limão e azeite. Na taça, um vinho branco gelado fecha o cardápio com chave de ouro e garante um brinde digno e sem preocupações. Bom apetite e excelente celebração.