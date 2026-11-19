Eles informaram que conseguiram conter o acesso não autorizado a alguns de seus sistemas, como senhas e cartões de crédito

O iFood disse nesta quinta-feira (19) que, no último sábado (14), a empresa identificou um ataque hacker que acessou dados de clientes, representantes de restaurantes e entregadores. Eles informaram que conseguiram conter o acesso não autorizado a alguns de seus sistemas.

“Senhas, cartões de crédito e outros meios de pagamento, saldos, extratos bancários e informações biométricas não foram acessados”, afirmou o aplicativo.

Segundo a empresa, os dados que foram acessados varia conforme o público. Alguns clientes tiveram o número de telefone acessado, sem qualquer nome, CPF, email, endereço ou outro dado associado. O mesmo ocorreu com usuários de iFood Benefícios.

Já para os representantes de restaurantes e outros parceiros, teriam sido acessados o telefone cadastrado e/ou CPF. os entregadores tiveram alguns dados cadastrais que foram hackeados, que podem incluir nome, e-mail, telefone, CPF e, em alguns casos, agência e conta de repasse.

“Não houve vazamento de endereço. Nem todos foram afetados da mesma forma. Quem tiver dados acessados receberá um e-mail com o detalhamento”, informou.

Conforme instruções da empresa, não é necessária nenhuma ação na conta dos que possivelmente tiveram os dados acessados, mas que é preciso desconfiar de mensagens, ligações e e-mails que peçam senha, código de verificação ou pagamento, e evitar clicar em links desconhecidos. “O iFood não solicita senha, código de verificação ou dados de cartão por telefone, e-mail, SMS ou aplicativo de mensagem. Se puder, ative a verificação em duas etapas”.

Até o momento, eles não indentificaram evidências de divulgação ou uso indevido das informações que foram acessadas. O ifood afirmou que a apuração ainda está em andamento e os serviços da plataforma seguem operando normalmente. “O iFood notificou a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e colabora com a autoridade. A investigação e o monitoramento continuam”, completaram.