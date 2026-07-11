Avião com destino a Manaus precisou retornar à Viracopos por ‘motivos técnicos’

A companhia informou que não houve pouso de emergência e que a aterrissagem aconteceu 'normalmente e em total segurança'

Um avião da Azul, que tinha como destino Manaus, no Amazonas, precisou retornar ao ponto de decolagem em Viracopos, na cidade de Campinas, e pousou no aeroporto às 9h41 deste sábado (11) por motivos técnicos.

“A Azul informa que, por motivos técnicos, a aeronave que fazia o voo AD2943 (Viracopos-Manaus), deste sábado (11), precisou retornar para Viracopos, com solicitação, de forma preventiva, de prioridade para pouso”, escreveu a companhia em nota.

Eles informaram ainda que não houve pouso de emergência e que a aterrissagem aconteceu “normalmente e em total segurança”. “A aeronave precisou aguardar na pista sua liberação, seguindo posteriormente para posição de parada”, completou.

Segundo a companhia, os clientes impactados receberam a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e foram colocados em outra aeronave, que já está em Manaus.

“A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia”, finalizou.