Foragido, Oswaldo Eustáquio é denunciado pela PGR por associação criminosa

A Procuradoria-Geral da República entendeu que o blogueiro teria cometido a infração em postagens nas redes sociais e na participação de atos contra a posse e diplomação de Lula

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Oswaldo Eustáquio, blogueiro e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, por associação criminosa. As informações foram noticiadas pelo portal g1 e confirmadas pela Jovem Pan.

O órgão entendeu que Eustáquio teria cometido a infração em publicações nas redes sociais e ao participar de atos contra a posse e a diplomação do chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O processo contra Eustáquio no Supremo Tribunal Federal (STF) tramita em sigilo.

Em petição protocolada nesta quarta-feira (5) junto à Corte, a PGR indicou haver indícios de que o blogueiro participou de mobilizações para a montagem de acampamentos em frente a unidades militares após o segundo turno do pleito presidencial de 2022 e associou-se a outras pessoas com o intuito de contestar a legitimidade do sistema eleitoral.

Alvo de dois mandados de prisão preventiva, Eustáquio está foragido desde 2023. Ele foi para a Espanha depois de receber o benefício de ficar custodiado em casa.

Em dezembro de 2025, a Justiça espanhola rejeitou o recurso do governo brasileiro contra a decisão anterior que negou a extradição de Eustáquio.