‘Avisa a Jesus’: Homem invade igreja em SP e dá soco em bispo; veja vídeo

O relato e o vídeo do momento da agressão foram publicados pelo padre Vladimir Ferreira Coelho nas redes sociais

Um bispo foi agredido no último domingo (4) em Caraguatatuba, em São Paulo. O homem entrou na Catedral do Divino Espírito Santo, durante a missa das 8 horas, e desferiu um soco em Dom José Carlos.

O relato e o vídeo do momento da agressão foram publicados pelo padre Vladimir Ferreira Coelho nas redes sociais.

Segundo o padre, o homem parou uma moto, tirou o chinelo, entrou na igreja e foi em direção ao bispo, dizendo: “Avisa para o seu Jesus que a condenação dele está próxima”.

Os fiéis que estavam na missa correram para proteger o bispo e removeram o homem da igreja. A GCM foi acionada e deteu o homem, cuja identidade não foi revelada.