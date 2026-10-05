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‘Avisa a Jesus’: Homem invade igreja em SP e dá soco em bispo; veja vídeo

Fiéis protegeram o bispo e a GCM foi acionada
Fernando Keller

Fernando Keller

Bispo agredido
O relato e o vídeo do momento da agressão foram publicados pelo padre Vladimir Ferreira Coelho nas redes sociais Reprodução/Instagram

Um bispo foi agredido no último domingo (4) em Caraguatatuba, em São Paulo. O homem entrou na Catedral do Divino Espírito Santo, durante a missa das 8 horas, e desferiu um soco em Dom José Carlos.

O relato e o vídeo do momento da agressão foram publicados pelo padre Vladimir Ferreira Coelho nas redes sociais.

Segundo o padre, o homem parou uma moto, tirou o chinelo, entrou na igreja e foi em direção ao bispo, dizendo: “Avisa para o seu Jesus que a condenação dele está próxima”.

Os fiéis que estavam na missa correram para proteger o bispo e removeram o homem da igreja. A GCM foi acionada e deteu o homem, cuja identidade não foi revelada.

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