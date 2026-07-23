Bebê morre após prender a cabeça em grade de creche no centro de SP

Segundo a Polícia Civil, a criança ficou presa entre uma parede e uma barra metálica e tentou se soltar por cerca de seis minutos, mas sem sucesso

Um bebê de 1 ano e 4 meses morreu na quarta-feira (22) após sofrer um acidente no Centro de Educação Infantil (CEI) Luz do Brás, na região central de São Paulo. A vítima foi identificada como Abdoulaye Dieng. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Segundo as investigações preliminares do 8º Distrito Policial (Brás), o acidente ocorreu durante uma atividade recreativa em uma sala multiuso da unidade. De acordo com a apuração, o menino deitou-se no chão e colocou a cabeça no espaço entre a parede e a barra metálica que serve de estrutura de proteção de um espelho.

Imagens das câmeras de segurança registraram que a criança tentou se soltar sozinha por aproximadamente seis minutos, até que funcionárias da creche perceberam a situação e a retiraram do local.

Após ser retirada da estrutura, Abdoulaye foi carregado no colo por colaboradoras da unidade em busca de atendimento médico. No trajeto, as funcionárias encontraram uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento preventivo na região e pediram auxílio. O bebê foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mooca, na zona leste, mas chegou ao local sem sinais vitais.

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