Lotérico que ganhou na Mega-Sena conquista o maior prêmio da história da Lotofácil

Com um investimento individual de R$ 590,77, cada apostador — incluindo Montenegro — garantiu um retorno estimado em R$ 465 mil

O empresário e lotérico Alessandro Montenegro volta aos holofotes nacionais ao integrar o grupo vencedor do concurso 3741 da Lotofácil. O sorteio distribuiu R$ 14.429.991,91, estabelecendo a maior premiação da história da modalidade em concursos regulares.

A aposta vencedora foi realizada na modalidade de 19 dezenas e contou com a participação de 31 cotistas em Fortaleza. Com um investimento individual de R$ 590,77, cada apostador — incluindo Montenegro — garantiu um retorno estimado em R$ 465 mil. Com este resultado, o empresário atinge a marca expressiva de oito grandes premiações conquistadas somente no primeiro semestre de 2026.

Além do destaque em cinco concursos da Lotofácil, o histórico de 2026 inclui participações vitoriosas em bolões da Mega-Sena, da Quina de São João e do Dia de Sorte.

O êxito recente também impulsiona os registros da Loteria Aldeota, que alcança a marca de 14 prêmios principais em sua história. O desempenho da casa compreende: