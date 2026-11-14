Brasil registra primeira morte em meio a aumento de casos de Mpox

O governo não classifica, por enquanto, o aumento de casos como um surto e o considera significativamente menor que o pico histórico enfrentado em 2022

O Brasil registrou a primeira morte em meio a um aumento de casos de Mpox, informaram as autoridades sanitárias, enquanto o governo do presidente Lula adota medidas preventivas, embora descarte por ora um surto do vírus.

Essa doença infecciosa, que pode causar febre e lesões na pele, é leve ou moderada na maioria dos casos, embora existam formas graves.

O Brasil contabiliza 1.009 infecções confirmadas e um óbito neste ano, o que representa um “aumento de casos de Mpox registrados em 2026”, segundo nota publicada na sexta-feira pelo Fiocruz, ligado ao Ministério da Saúde.

A morte foi registrada no Rio de Janeiro, onde os casos positivos entre setembro e novembro dobraram em relação aos registrados no restante do ano.

O governo não classifica, por enquanto, o aumento de casos como um surto e o considera significativamente menor que o pico histórico enfrentado em 2022, de acordo com a Fiocruz.

Em 2022 e 2024, a Mpox foi considerada uma emergência internacional pela Organização Mundial da Saúde, devido à sua rápida expansão em alguns países.

As autoridades brasileiras adotaram, nas últimas semanas, medidas preventivas, como a compra de 25 mil novas doses de vacina e o monitoramento em laboratórios de variações genéticas do vírus.

A maioria dos casos foi registrada em São Paulo (385) e no Rio (384).