‘Brincadeira’ de falso assalto termina com dois homens baleados por policial de folga

Os homens, de 21 e 36 anos, foram socorridos e levados ao Hospital Alpina, em São Paulo

Dois homens são baleados por policial de folga durante 'brincadeira' de falso assalto em SP

Dois homens foram baleados por um policial civil de folga na tarde desta segunda-feira (13) na Avenida Sapopemba, zona leste de São Paulo. O caso aconteceu em frente a uma loja de comércio de veículos durante uma “brincadeira” dos dois homens com um funcionário do estabelecimento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o policial, de 31 anos, interveio ao ser surpreendido pelo anúncio de assalto. Imagens de câmeras de segurança mostram os feridos chegando em uma moto e fazendo menção de estarem armados.

Os homens, de 21 e 36 anos, foram socorridos e levados ao Hospital Alpina. O estado de saúde deles não foi informado pela secretaria.

O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 42º Distrito Policial, que fica no Parque São Lucas. A investigação será acompanhada pela Corregedoria da Polícia Civil.