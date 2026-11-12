Caixa Seguridade informa que sofreu ataque hacker com vazamento de CPFs
A Caixa Seguridade informou que sua investida, Caixa Vida e Previdência (CVP), comunicou na quarta-feira (11) à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e às demais autoridades competentes um incidente de segurança cibernética em seu ambiente tecnológico, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Segundo comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a CVP identificou na última sexta-feira (6) que foi vítima de acesso não autorizado e de cópia de dados pessoais e cadastrais para fora do seu ambiente tecnológico.
A empresa informou que, após identificar e bloquear os mecanismos usados no ataque, adotou medidas adicionais de proteção e iniciou uma investigação técnica com apoio de consultoria externa especializada em perícia forense.
A CVP também informou que está monitorando a internet para identificar eventual exposição dos dados.
De acordo com as análises realizadas até o momento, houve exposição de nomes e CPFs e, em parte dos registros, de endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento. A Caixa Seguridade disse que os dados atingem a base cadastral da CVP, que inclui clientes e ex-clientes, o que contempla a integralidade dos seus 7,6 milhões de clientes ativos.
Ainda conforme a apuração preliminar, não há indícios de comprometimento de dados financeiros ou de autenticação, como valores de apólices, saldos de previdência, dados bancários ou senhas.
A empresa afirmou que os titulares afetados com exposição de telefone celular e e-mail, além de grupos vulneráveis, estão sendo comunicados com recomendações de proteção diante do risco de fraude. A CVP abriu ainda um canal de comunicação por e-mail para receber dúvidas de clientes.
A Caixa Seguridade afirmou que vai manter o mercado informado sobre desdobramentos relevantes do caso.
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