SP - CLIMA/SÃO PAULO/POLUIÇÃO - GERAL - Vista a partir do edifício Copan, região central de São Paulo, mostra a camada de poluição que encobre a cidade, na tarde desta sexta-feira, 28. A capital paulista completou hoje 45 dias sem chuva significativa e registrou o mês de julho mais seco em nove anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar estava em 41% por volta das 16h. 28/07/2017 - Foto: FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO

As temperaturas também devem subir nos próximos dias, sobretudo no Sudeste, e permanecer elevadas durante o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, celebrado na sexta-feira (20).

A combinação de temperaturas elevadas e umidade deve provocar temporais em diferentes regiões do Brasil a partir desta terça-feira (17). Segundo a Climatempo, as condições atmosféricas favorecem a ocorrência de pancadas intensas de chuva, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento que podem atingir 70 km/h.

As áreas com maior risco de temporais incluem o interior do Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Na Bahia, onde algumas localidades registraram mais de 150 milímetros de chuva em 24 horas, a possibilidade de novos acumulados preocupa devido ao risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra.

As temperaturas também devem subir nos próximos dias, sobretudo no Sudeste, e permanecer elevadas durante o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, celebrado na sexta-feira (20). Apesar da previsão de calor intenso, a Climatempo afirma que as condições ainda não caracterizam uma onda de calor.

Calor no Sudeste

Os estados do Sudeste devem registrar uma sequência de dias quentes e úmidos, com condições favoráveis à formação de temporais. São Paulo e Rio de Janeiro estão entre as capitais que exigem atenção, principalmente pela possibilidade de pancadas intensas em áreas urbanas sujeitas a alagamentos.

Em Minas Gerais e no Espírito Santo, a circulação de umidade também deve contribuir para a formação de nuvens carregadas, com previsão de chuva forte, raios e rajadas de vento. A tendência é que as temperaturas permaneçam elevadas na região até o fim de semana.

Instabilidade no Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um aviso meteorológico para áreas centrais do estado nesta terça-feira, diante da previsão de temporais. As chuvas poderão ser acompanhadas de descargas elétricas e ventos fortes, com possibilidade de transtornos em municípios atingidos pelas instabilidades.

O risco de pancadas intensas deve persistir em áreas da região Sul ao longo da semana, embora a distribuição e a intensidade das precipitações possam variar entre as localidades.

Chuvas no Centro-Oeste

Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal estão entre as áreas com maior potencial para a ocorrência de temporais nos próximos dias. A disponibilidade de umidade e o aquecimento da atmosfera devem favorecer episódios de chuva intensa, com rajadas de vento de até 70 km/h.

Atenção na Bahia

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) chamou a atenção para a possibilidade de novos volumes elevados de chuva na Bahia. As precipitações sobre áreas que já registraram grandes acumulados aumentam o risco de inundações e deslizamentos, especialmente em encostas e locais com problemas de drenagem.

A previsão também indica aumento das instabilidades no interior do Nordeste. Nas áreas mais ao norte da região, entretanto, a presença de ar relativamente seco deve limitar a ocorrência de chuvas mais abrangentes.

Queimadas no Norte

Enquanto Tocantins deve registrar condições favoráveis à formação de temporais, áreas mais ao norte do país seguem sob influência de uma massa de ar relativamente seco. No Pará, as chuvas previstas para os próximos dias não devem ser suficientes para reduzir significativamente os incêndios florestais.

Segundo dados divulgados pela Climatempo, o Pará acumula mais de 30 mil focos de queimadas desde o início do ano, o maior número entre os estados brasileiros. As precipitações poderão amenizar pontualmente as condições de seca, mas sem perspectiva de uma melhora generalizada nas áreas atingidas pelo fogo.

Previsão para feriado

Quem pretende viajar durante o feriado prolongado da Consciência Negra deve encontrar temperaturas elevadas em boa parte do território nacional. O calor será mais significativo no Sudeste, onde os termômetros devem continuar subindo após um início de novembro com temperaturas mais amenas.

A previsão de calor, contudo, não significa predomínio de tempo firme. Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste devem continuar sujeitos a pancadas fortes de chuva durante o feriado e o fim de semana.