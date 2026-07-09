Medida vale para os trechos Sul e Leste da rodovia desde o dia 1º de julho

Câmeras com IA multam uso de celular e falta de cinto no Rodoanel

A utilização de celular ao volante e a falta do cinto de segurança já estão sendo autuadas por meio de câmeras com inteligência artificial nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas. Segundo a concessionária SPMar, as imagens captadas pelo sistema passaram a ser utilizadas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) para aplicação de multas desde 1º de julho.

Antes do início das multas, o sistema operou em fase de testes entre 12 de maio e 29 de junho. Nesse período, foram registrados 7.297 flagrantes de infrações, média de 148,9 casos por dia.

Do total de ocorrências identificadas, 3.335 envolveram motoristas sem cinto de segurança, o equivalente a 45,7% dos registros. Outros 1.956 casos (26,8%) foram de passageiros sem cinto, enquanto 1.369 flagrantes (18,8%) mostraram condutores utilizando o celular durante a condução.

De acordo com a SPMar, o monitoramento é realizado por câmeras equipadas com inteligência artificial e tecnologia de infravermelho, que funcionam 24 horas por dia. As imagens são enviadas a um sistema compartilhado com a PM Rodoviária, onde um policial faz a validação do registro e, caso a infração seja confirmada, emite a multa.

A concessionária afirma que a medida busca reduzir comportamentos de risco e contribuir para a segurança viária por meio do monitoramento automatizado.