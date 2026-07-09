Caminhoneiro é preso em SP com mais de 4 toneladas de maconha

Os agentes encontraram 4,2 mil tabletes da droga escondidos entre a carga de painço

A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo apreendeu nesta quarta-feira (8) mais de quatro toneladas de maconha escondida em um caminhão na Rodovia Castello Branco, em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ação faz parte da Operação Impacto, realizada em frente à Base Operacional da cidade, quando os policiais perceberam que havia irregularidades na fixação das placas de identificação.

Durante a abordagem, os agentes encontraram 4,2 mil tabletes de maconha escondidos entre a carga de painço.

Segundo a PM, a apreensão representa um prejuízo de R$ 8 milhões ao crime organizado. O caminhoneiro foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Ourinhos.