Quem era Joviana Jankovski, estudante encontrada morta na casa do namorado em SC

A jovem tinha acabado de ingressar na universidade, no segundo semestre deste ano

Joviana Evelyn Jankovski, de 19 anos, era estudante de biologia na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc). Ela tinha acabado de ingressar no curso neste segundo semestre de 2026. Ela foi encontrada morta na segunda-feira (10) na casa do namorado em Sangão, no Sul de Santa Catarina.

Ela sonhava em fazer voluntariado na África e queria conhecer o mundo em um mochilão. O suspeito de cometer feminicídio é José Gustavo Rabelo, de 21 anos, que se entregou à polícia e foi preso no mesmo dia.

Segundo a Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), a jovem ingressou no curso de Ciências Biológicas no semestre 2026/2. As aulas começaram na última segunda-feira (3), uma semana antes de ser encontrada morta.

Segundo a Polícia Civil, Joviana estava desaparecida desde a última quinta-feira (6), quando familiares acionaram a Polícia Militar após dias de “contato inconsistente” por mensagens.

Na manhã de segunda-feira, diante de informações de que a jovem poderia estar sem vida no interior de uma residência no bairro Santa Apolônia, a guarnição da Polícia Militar dirigiu-se ao local e localizou o corpo em um dos quartos do imóvel.