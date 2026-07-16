Casal de pastores é investigado por estupro de seis fiéis adolescentes em RR

Investigados de 24 anos usavam argumentos bíblicos e dinheiro para abusar de jovens entre 12 e 17 anos

A Polícia Civil investiga o casal de pastores Wenderson Lima de Souza e Arielly Kamila Moraes de Souza, ambos de 24 anos, sob a suspeita de estuprar seis adolescentes que frequentavam a igreja liderada por eles, em Roraima, no norte do país. A dupla foi indiciada nesta quarta-feira (15).

O caso começou a ser apurado em abril, após a denúncia inicial de uma jovem de 14 anos, o que levou a polícia a identificar outras cinco vítimas com idades entre 12 e 17 anos que também relataram abusos cometidos pelos investigados.

Segundo as investigações, o casal utilizava a posição de autoridade religiosa e a manipulação bíblica para consumar os crimes. Enquanto a pastora Arielly se aproximava das adolescentes, o marido usava interpretações distorcidas de passagens da Bíblia para convencê-las de que os atos sexuais possuíam um suposto propósito espiritual. A apuração do caso foi realizada pelo portal G1.

Além da coerção psicológica, os suspeitos ofereciam dinheiro, transferências via Pix e jantares como forma de subornar as vítimas e garantir que elas permanecessem em silêncio.

Diante dos fatos apurados, ambos enfrentam diferentes acusações legais. Wenderson é investigado por estupro de vulnerável, importunação sexual, favorecimento da exploração sexual de adolescente ou pessoa vulnerável, registro não autorizado de intimidade sexual, fraude processual e falsidade ideológica. Já Arielly responde pelas suspeitas de estupro de vulnerável, importunação sexual e fraude processual.

A Jovem Pan entrou em contato com a polícia do estado, mas ainda não obteve resposta.