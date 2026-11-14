Ceará declara situação de emergência em 65 cidades por efeitos do El Niño

O Governo do Ceará decretou situação de emergência em 65 municípios do Estado em razão dos efeitos do fenômeno climático El Niño. A medida foi oficializada pelo governador Elmano de Freitas (PT) na sexta-feira, 13, por meio do Decreto nº 37.608, publicado no Diário Oficial do Estado.



A declaração tem validade de 180 dias e considera os riscos de estiagem, redução das chuvas e agravamento da seca, com possíveis impactos no abastecimento de água e na produção agropecuária.



Nas últimas horas, em razão da declaração, as buscas pelo termo “estado de emergência” ganharam destaque no Google Trends, ferramenta que monitora o interesse dos usuários por determinados assuntos nas pesquisas realizadas na plataforma.



De acordo com o decreto, a decisão considera avaliações técnicas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e do Comitê Integrado de Segurança Hídrica. Os documentos apontam um cenário de preocupação com a disponibilidade de água no estado e com as condições climáticas previstas para os próximos meses, especialmente durante a quadra chuvosa de 2027.



Segundo a Funceme, o El Niño pode contribuir para a redução das precipitações no Ceará, além de favorecer temperaturas mais elevadas, maior ressecamento do solo e aumento do risco de incêndios florestais.



Quais municípios do Ceará estão em situação de emergência?



A relação de cidades contempladas pela medida consta no anexo único do Decreto nº 37.608. Ao todo, são 65 municípios:



– Acopiara



– Aiuaba



– Alto Santo



– Ararendá



– Araripe



– Aratuba



– Arneiroz



– Assaré



– Baixio



– Barro



– Beberibe



– Boa Viagem



– Campos Sales



– Canindé



– Caririaçu



– Catunda



– Caucaia



– Choró



– Crateús



– Deputado Irapuan Pinheiro



– Ererê



– Farias Brito



– Guaramiranga



– Ibaretama



– Ibicuitinga



– Independência



– Ipaumirim



– Iracema



– Irauçuba



– Itapajé



– Itatira



– Jaguaretama



– Jaguaribara



– Jaguaribe



– Limoeiro do Norte



– Madalena



– Milagres



– Milhã



– Mombaça



– Monsenhor Tabosa



– Morada Nova



– Mulungu



– Nova Olinda



– Novo Oriente



– Pacoti



– Palhano



– Parambu



– Paramoti



– Pedra Branca



– Pereiro



– Piquet Carneiro



– Porteiras



– Potengi



– Potiretama



– Quiterianópolis



– Quixadá



– Quixeramobim



– Saboeiro



– Salitre



– Senador Pompeu



– Solonópole



– Tabuleiro do Norte



– Tauá



– Tianguá



– Umari



O que acontece após a declaração de situação de emergência?



Com a publicação do decreto, os órgãos estaduais passam a intensificar o monitoramento das condições meteorológicas, climáticas e hidrológicas, além de organizar ações de prevenção e resposta aos efeitos da estiagem e da seca.



A medida também prevê o levantamento das áreas e populações mais vulneráveis, a identificação dos sistemas de abastecimento que precisam de acompanhamento prioritário e a articulação com as prefeituras para oferecer apoio técnico, operacional e material



O decreto permite ainda que o governo estadual estabeleça parcerias com municípios e instituições públicas e privadas para desenvolver ações conjuntas. Entre as possibilidades estão intervenções emergenciais, recuperação de estruturas e contratação de serviços necessários ao enfrentamento dos impactos climáticos, observadas as condições previstas na legislação.



A Funceme ficará responsável pelo acompanhamento permanente das condições meteorológicas e climáticas. Caso os estudos indiquem a necessidade de incluir outras cidades na medida, a ampliação poderá ser feita por meio de um novo decreto. A situação de emergência tem validade inicial de 180 dias.