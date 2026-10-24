Chuva e frio em parte do país: como fica o tempo no domingo de eleições

Eleitores na fila de votação no primeiro turno, dia 4 de outubro, no Colégio Miguel de Cervantes, na zona sul de São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um fim de semana com risco de tempestades, ventos fortes e queda nas temperaturas em algumas áreas do centro-sul do Brasil. No Norte e no Nordeste, o calor deve predominar, mas há a previsão de chuvas isoladas em determinados estados.

Neste sábado (24) e no domingo (25), as chuvas mais intensas devem se concentrar no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O Inmet emitiu avisos de perigo e grande perigo para tempestades em áreas da região Sul, onde há risco de chuva forte e trovoadas.

As instabilidades também podem atingir São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de pontos de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e do Distrito Federal. A previsão está associada à um ciclone extratropical na costa sul do país, que deve contribuir para a chegada da frente fria.

Dia da votação

No domingo de segundo turno, a chuva deve continuar em áreas do Sul, principalmente no Paraná, além de atingir partes do Sudeste e do Centro-Oeste. A passagem de uma massa de ar frio também deve derrubar as temperaturas no Sul e em São Paulo.

Na capital paulista, a máxima prevista para domingo é de 21°C. Em Curitiba, os termômetros devem variar entre 11°C e 20°C. Em Florianópolis, a máxima não deve passar de 19°C, enquanto Porto Alegre pode registrar temperaturas entre 15°C e 18°C.

Já na segunda-feira (26), o tempo tende a ficar mais firme em áreas do Sul e do interior de São Paulo, com a entrada de ar mais seco e frio. Há previsão de chuva em partes do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais.

Norte e Nordeste

O fim de semana será marcado por temperaturas elevadas e predomínio de sol em diversas áreas do Norte e do Nordeste.

No sábado, há possibilidade de chuvas isoladas no Acre, em Rondônia e no oeste do Amazonas.

No domingo, as instabilidades devem aumentar em partes do Amazonas, do Pará, do Tocantins, do Maranhão, do Piauí e da Bahia.

O calor será intenso em algumas capitais. Teresina pode registrar máxima de 40°C no domingo, enquanto Boa Vista e Palmas devem chegar a 37°C. No Nordeste, a chuva deve se concentrar principalmente no oeste da região e no sul da Bahia, enquanto a faixa leste, entre o Rio Grande do Norte e Sergipe, tende a permanecer com tempo firme.

Na segunda-feira, a possível formação de um canal de umidade poderá ampliar as áreas de chuva, atingindo partes do Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Piauí e Bahia.