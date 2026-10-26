Com chance de chuva, São Paulo terá temperaturas de até 20°C nesta segunda-feira

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a madrugada poderá ter chuviscos na capital, mas o tempo tende a melhorar ao longo do dia

A cidade de São Paulo deve registrar temperaturas entre 13°C e 20°C nesta segunda-feira (26), com possibilidade de abertura de sol após um fim de semana marcado por chuvas e instabilidade. A frente fria responsável pelas tempestades dos últimos dias começa a se afastar do estado, embora ainda haja previsão de precipitações em algumas regiões paulistas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a madrugada poderá ter chuviscos na capital, mas o tempo tende a melhorar ao longo do dia. O sol poderá aparecer entre as nuvens, sem provocar elevação significativa das temperaturas. A mínima de 13°C é esperada para o fim da noite.

No domingo (25), dia do segundo turno das eleições, a Grande São Paulo permaneceu sob céu encoberto e chuva intermitente. A temperatura máxima chegou a 23,2°C, às 13h, no Mirante de Santana, na zona norte, estação utilizada como referência para as medições oficiais da capital.

Chuvas no interior

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica uma redução gradual da nebulosidade no interior paulista. O oeste do estado, especialmente a região de Presidente Prudente, deverá ter tempo firme, enquanto municípios das regiões central, noroeste e sul ainda poderão registrar chuvas isoladas.

O afastamento da frente fria não significa o fim imediato das instabilidades. Na faixa que se estende do centro ao leste paulista, a umidade acumulada mantém as condições favoráveis à formação de nuvens e à ocorrência de precipitações ao longo desta segunda-feira.

Em outras áreas do Sudeste, a previsão também é de chuva. Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro poderão registrar pancadas acompanhadas de trovoadas isoladas. O Inmet mantém alerta amarelo de perigo potencial para tempestades em uma extensa faixa do país, desde o Amazonas, passando pelo Centro-Oeste, até o Sudeste.

Temperaturas no Sudeste

A entrada de uma massa de ar frio deve manter as temperaturas mais amenas em parte da região. No Rio de Janeiro, os termômetros devem variar entre 20°C e 25°C nesta segunda-feira. Em Vitória, no Espírito Santo, a máxima prevista é de 26°C.

Em Belo Horizonte, a temperatura poderá chegar a 27°C, com sensação de abafamento em determinados períodos do dia. Na capital paulista, por outro lado, a combinação de nebulosidade e ar frio deverá impedir que os termômetros ultrapassem os 20°C.

Risco de deslizamentos

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) classificou como moderado o risco de deslizamentos de terra no litoral paulista e no Vale do Paraíba. O alerta está relacionado ao volume de chuva acumulado nos últimos dias, que deixou o solo encharcado e aumentou a possibilidade de movimentação de encostas.

O órgão também identificou risco moderado de alagamentos e enchentes em outras regiões do país. Entre as áreas monitoradas estão a Zona da Mata mineira, a região metropolitana de Belo Horizonte, a Grande Vitória, o sul da Bahia e o oeste do Rio Grande do Sul.

Nessas localidades, a previsão de novos episódios de chuva nesta segunda-feira mantém a possibilidade de ocorrências, especialmente em áreas vulneráveis a inundações e com histórico de acúmulo de água.