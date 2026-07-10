Como fica o rodízio de carros em SP nesta sexta, pós-feriado?

Todas as placas podem circular pelo centro expandido; rodízio de veículos pesados e zona de máxima restrição a caminhões e fretados segue normal

O Rodízio Municipal de Veículos está suspenso para carros nesta sexta-feira (10) por causa do feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado na quinta-feira (9). A Prefeitura de São Paulo informou que a medida foi adotada em razão da previsão da redução na circulação de veículos durante o feriado prolongado.

As demais restrições permanecem em vigor, como o Rodízio de Veículos Pesados (caminhões), a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Rodízio comum

Em dias úteis, o Rodízio Municipal de Veículos restringe a circulação de veículos no centro expandido das 7h às 10h e das 17h às 20h. O calendário segue o último número da placa:

– Segunda-feira: finais 1 e 2;

– Terça-feira: finais 3 e 4;

– Quarta-feira: finais 5 e 6;

– Quinta-feira: finais 7 e 8;

– Sexta-feira: finais 9 e 0.

Desrespeitar a restrição é infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

O feriado de 9 de julho é celebrado em todo o Estado de São Paulo desde 1997 e homenageia a Revolução Constitucionalista de 1932. Na época, civis e militares paulistas iniciaram um movimento armado contra o governo provisório de Getúlio Vargas, que havia assumido o poder em 1930 sem convocar eleições gerais e sem promulgar uma nova Constituição.