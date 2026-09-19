Como fica o tempo em SP neste final de semana?

Na região da divisa de São Paulo com o Paraná, a chegada de uma nova frente fria muda o tempo

No último final de semana do inverno, a previsão do tempo para a capital paulista neste sábado (19), é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. As máximas são de 26ºC e as mínimas de 15ºC. Durante a manhã, terá sol com muitas nuvens. No período da tarde, a previsão é a mesma. À noite, pancadas de chuva devem ocorrer.

No domingo (20), a previsão é de sol com algumas nuvens. As máximas são de 27ºC e as mínimas de 15ºC. Mas, ao longo do dia, deve chover. A previsão é que as pancadas sejam moderadas a fortes, com trovoadas e rajadas de vento de até 50 km/h.

Outras regiões do Estado

Na região da divisa de São Paulo com o Paraná, a chegada de uma nova frente fria muda o tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve um alerta laranja, de perigo, para tempestades. O aviso laranja aponta a possibilidade de chuva de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

No oeste paulista, há aviso amarelo, de perigo potencial, para tempestades. O alerta amarelo prevê chuva de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.

Nos dois casos, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O Inmet informou que na manhã deste sábado (19), há possibilidade de chuva isolada apenas no sudoeste e sul de São Paulo. Durante a tarde e a noite, a instabilidade aumenta, ocasionando pancadas de chuva com trovoadas isoladas no oeste, centro, sul e litoral

Por isso, a Defesa Civil estadual manteve o alerta nas regiões de Registro e Itapeva, que abrangem o Vale do Ribeira e o sudoeste paulista. Nessas áreas, a previsão indica precipitações mais frequentes e persistentes ao longo de todo o dia, com acumulados inferiores a 35 mm.

O órgão destaca ainda que podem ocorrer alagamentos e deslizamentos pontuais, principalmente em encostas, margens de córregos e locais com histórico de ocorrências.

O monitoramento da Defesa Civil indica redução dos níveis dos rios em Ribeira, Iporanga, Barra do Turvo, Eldorado, Juquiá e Jacupiranga. Em Sete Barras e Registro, os níveis ainda apresentam elevação e seguem sendo acompanhados pelas equipes.

No domingo, 20, a chuva vai começar cedo no oeste, sudoeste, sul e centro de São Paulo e avança ao longo do dia para o restante do Estado, com risco de temporais isolados, principalmente próximo à divisa com o Paraná.