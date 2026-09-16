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Polícia Civil de SP dará posse ao maior número de investigadores da história

Ao todo, são 1.413 candidatos nomeados no concurso referente ao edital de 2023 e aptos para iniciar a carreira na corporação
David de Tarso

David de Tarso

Polícia Civil de SP dará posse ao maior número de investigadores da história
Polícia Civil de SP dará posse ao maior número de investigadores da história Polícia Civil

A Polícia Civil dá posse nesta quarta-feira (16) ao maior número de investigadores da instituição em sua história. Ao todo, 1.413 candidatos aprovados no concurso público referente ao edital de 2023 foram nomeados para iniciar a carreira policial e agora formalizam a entrada nos cargos.

A cerimônia será realizada num espaço de eventos na Barra Funda, Zona Oeste da capital. Do total de nomeados, 1.009 são homens e 404 são mulheres, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) em 1º de setembro.

“Estamos ampliando a capacidade de resposta das forças de segurança, com investimento, tecnologia e presença policial para proteger cada vez mais a população paulista”, destaca o secretário da Segurança Pública do estado de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves.

“A Polícia Civil atua com investigação qualificada e inteligência para identificar criminosos, reunir provas e responsabilizar quem pratica crimes em São Paulo”, reforça o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

Início da formação

Os candidatos aprovados que participarem da solenidade e assinarem o termo de posse iniciarão o curso de Formação Técnico-Profissional a partir de 17 de setembro, com previsão de conclusão em fevereiro de 2027. O curso será composto por 22 disciplinas principais, além de palestras e um período de estágio profissional monitorado.

A formação incluirá conteúdos teóricos e práticos relacionados à investigação e à polícia judiciária, técnicas operacionais, armamento e tiro, inteligência policial, criminalística, direitos humanos, ética, atendimento ao público, gestão de crises, informática, primeiros socorros, entre outras áreas.

Os nomeados que não puderem comparecer à solenidade hoje poderão solicitar a prorrogação da posse por mais 15 dias, desde que façam o pedido de forma eletrônica até esta quarta-feira, por meio do e-mail dap.nucleocadastro@policiacivil.sp.gov.br.

A distribuição dos novos alunos será feita de acordo com a região escolhida por cada candidato no momento da inscrição no concurso público. Aqueles que optaram pela capital ou pela Grande São Paulo realizarão o curso de formação na sede da Academia de Polícia (Acadepol), na Zona Oeste da capital.

Já os candidatos que escolheram unidades do interior do estado farão a formação nas respectivas Unidades de Ensino e Pesquisa (UEPs) de suas regiões.

Delegacias do estado receberam mais de 400 novos delegados

A Polícia Civil também reforçou o efetivo com a formação de 457 novos delegados, que passaram a atuar nas delegacias do estado, ampliando o atendimento à população, a investigação de crimes e a condução de inquéritos e ocorrências policiais. Os profissionais se formaram em 28 de agosto, em cerimônia realizada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

Entre os formandos, 198 eram mulheres, o que representa o maior número de mulheres a ingressar na carreira. Além disso, 118 profissionais foram destinados às Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), o equivalente a 26% da turma.

Reforço na gestão

Com as turmas formadas desde 2023, a Polícia Civil já contabiliza mais de 5 mil novos agentes, entre escrivães, investigadores, delegados e papiloscopistas policiais, entre outras carreiras.

Desde 2023, mais de 16,7 mil policiais civis, militares e técnico-científicos reforçaram os efetivos de todas as regiões do estado. Considerando as vagas já autorizadas, os concursos em andamento e os policiais em formação, a previsão é de que 30,9 mil novos policiais sejam incorporados às forças de segurança.

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