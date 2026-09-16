Ao todo, são 1.413 candidatos nomeados no concurso referente ao edital de 2023 e aptos para iniciar a carreira na corporação

Polícia Civil de SP dará posse ao maior número de investigadores da história

A Polícia Civil dá posse nesta quarta-feira (16) ao maior número de investigadores da instituição em sua história. Ao todo, 1.413 candidatos aprovados no concurso público referente ao edital de 2023 foram nomeados para iniciar a carreira policial e agora formalizam a entrada nos cargos.

A cerimônia será realizada num espaço de eventos na Barra Funda, Zona Oeste da capital. Do total de nomeados, 1.009 são homens e 404 são mulheres, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) em 1º de setembro.

“Estamos ampliando a capacidade de resposta das forças de segurança, com investimento, tecnologia e presença policial para proteger cada vez mais a população paulista”, destaca o secretário da Segurança Pública do estado de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves.

“A Polícia Civil atua com investigação qualificada e inteligência para identificar criminosos, reunir provas e responsabilizar quem pratica crimes em São Paulo”, reforça o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

Início da formação

Os candidatos aprovados que participarem da solenidade e assinarem o termo de posse iniciarão o curso de Formação Técnico-Profissional a partir de 17 de setembro, com previsão de conclusão em fevereiro de 2027. O curso será composto por 22 disciplinas principais, além de palestras e um período de estágio profissional monitorado.

A formação incluirá conteúdos teóricos e práticos relacionados à investigação e à polícia judiciária, técnicas operacionais, armamento e tiro, inteligência policial, criminalística, direitos humanos, ética, atendimento ao público, gestão de crises, informática, primeiros socorros, entre outras áreas.

Os nomeados que não puderem comparecer à solenidade hoje poderão solicitar a prorrogação da posse por mais 15 dias, desde que façam o pedido de forma eletrônica até esta quarta-feira, por meio do e-mail dap.nucleocadastro@policiacivil.sp.gov.br.

A distribuição dos novos alunos será feita de acordo com a região escolhida por cada candidato no momento da inscrição no concurso público. Aqueles que optaram pela capital ou pela Grande São Paulo realizarão o curso de formação na sede da Academia de Polícia (Acadepol), na Zona Oeste da capital.

Já os candidatos que escolheram unidades do interior do estado farão a formação nas respectivas Unidades de Ensino e Pesquisa (UEPs) de suas regiões.

Delegacias do estado receberam mais de 400 novos delegados

A Polícia Civil também reforçou o efetivo com a formação de 457 novos delegados, que passaram a atuar nas delegacias do estado, ampliando o atendimento à população, a investigação de crimes e a condução de inquéritos e ocorrências policiais. Os profissionais se formaram em 28 de agosto, em cerimônia realizada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

Entre os formandos, 198 eram mulheres, o que representa o maior número de mulheres a ingressar na carreira. Além disso, 118 profissionais foram destinados às Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), o equivalente a 26% da turma.

Reforço na gestão

Com as turmas formadas desde 2023, a Polícia Civil já contabiliza mais de 5 mil novos agentes, entre escrivães, investigadores, delegados e papiloscopistas policiais, entre outras carreiras.

Desde 2023, mais de 16,7 mil policiais civis, militares e técnico-científicos reforçaram os efetivos de todas as regiões do estado. Considerando as vagas já autorizadas, os concursos em andamento e os policiais em formação, a previsão é de que 30,9 mil novos policiais sejam incorporados às forças de segurança.