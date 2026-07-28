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Criança tem corpo perfurado por 30 cm após cair sobre barra de aço em SC

Segundo os Bombeiros Voluntários de Pomerode, menino de 10 anos brincava de bola no Vale do Itajaí, quando desabou sobre um vergalhão de construção
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Hospital Santo Antônio, em Blumenau
Hospital Santo Antônio, em Blumenau Divulgação / Hospital Santo Antônio

Um menino de 10 anos teve o corpo perfurado em cerca de 30 centímetros após cair sobre um vergalhão de construção enquanto brincava com uma bola na tarde de segunda-feira (27), em Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A criança foi socorrida consciente e encaminhada ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Pomerode, o caso aconteceu por volta das 16h39, na Rua Indaial. O menino jogava bola quando caiu sobre um vergalhão de aproximadamente 6 milímetros de espessura.

Vergalhão é uma barra de aço usada na construção civil para reforçar as estruturas de concreto, como calçadas, paredes, colunas, vigas, etc.

A barra de aço penetrou no corpo do menino um pouco abaixo da linha mamilar direita e atravessou cerca de 30 centímetros, chegando até a região da virilha. Durante o atendimento, os socorristas fizeram a exposição da área para avaliar o ferimento e constataram que não havia sangramento aparente.

Quando as equipes chegaram ao local, a criança estava consciente, orientada e caminhando. O estado de saúde do menino após a chegada ao hospital não foi informado.

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