Defesa Civil de SP aponta risco de chuvas a partir desta quarta; veja até quando

Uma frente fria e áreas de instabilidade associadas aumentam a cobertura de nuvens e favorecem a ocorrência de precipitações em diversas regiões paulistas

Até o domingo (14), as precipitações ocorrem de forma mais generalizada por todo o Estado

A aproximação de um sistema meteorológico influencia o retorno das chuvas em diversas regiões do Estado de São Paulo a partir desta quarta-feira (10). Na capital paulista, há previsão de fortes precipitações entre quinta-feira (11) e segunda-feira (15).

Conforme a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a semana começou com condições estáveis em todo o território paulista em razão da atuação de uma massa de ar frio e seco. Entre segunda-feira (8) e terça-feira (9), o predomínio foi de sol entre poucas nuvens, com temperaturas mais baixas durante a madrugada e o amanhecer.

De acordo com o órgão estadual, a mudança mais significativa ocorre nesta quarta-feira (10), quando a frente fria e áreas de instabilidade associadas aumentam a cobertura de nuvens e favorecem a ocorrência de chuva em diversas regiões paulistas.

“Em alguns momentos, as precipitações poderão ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas isoladas de vento”, acrescenta a Defesa Civil do Estado.

Até o domingo (14), as precipitações ocorrem de forma mais generalizada por todo o Estado, condições atípicas para essa época do ano.

“Além disso, entre quarta-feira e domingo, são esperados acumulados de chuva que poderão superar a média climatológica de todo o mês em algumas regiões do Estado, especialmente no interior paulista”, afirma o órgão estadual.

Temperaturas

Já as temperaturas permanecerão amenas ao longo do dia, enquanto a sensação de frio será mais acentuada durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, especialmente nas áreas de maior altitude, como áreas serranas.

Durante episódios de chuva, a recomendação é evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores e permanecer em local seguro em caso de raios e rajadas de vento.