Defesa Civil desmente alerta, fala em ataque hacker e tira plataforma do ar

Brasileiros de diversos estados receberam a mensagem 'misantropi4' no celular pelo sistema da avisos do órgão

Segundo o órgão, a plataforma de envio dos alertas foi tirada do ar às 1h30

A Defesa Civil Nacional negou na manhã deste sábado (20) que tenha emitido um alerta com a mensagem ‘misantropi4’, que apareceu para milhares de brasileiros na madrugada. Segundo o órgão, a plataforma de envio dos alertas foi tirada do ar às 1h30, poucos minutos após a mensagem e o alerta sonoro.

Ainda afirmou que a Polícia Federal será acionada, e a Defesa Civil tomará as providências para religar o sistema quando for seguro.

O tipo de alerta disparado foi o extremo, segundo a Defesa Civil, e que provavelmente se trata de um ataque hacker. Foi relatado recebimento da mensagem em pelo menos três estados, sendo eles São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, além do Distrito Federal.

As entidades responsáveis por esses estados também negaram ter emitido algum tipo de alerta. Tanto a Defesa Civil do Paraná quanto a do Rio afirmam que não há previsão de evento extremo nos estados.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a ferramenta foi desenvolvida pela Anatel e Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), e ambos os órgãos apuram o caso.

A Jovem Pan tenta contato com os dois e o espaço segue livre para manifestações.