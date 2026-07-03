Delegado da PF morre após ser baleado em operação no RS; Lula lamenta

Michel Brasil Saliba era o chefe da Delegacia da Polícia Federal no Chuí; servidor foi vítima de disparos de arma de fogo

O delegado da Polícia Federal (PF) Michel Brasil Saliba, chefe da unidade no Chuí, no Rio Grande do Sul, morreu nesta sexta-feira (3). O servidor foi vítima de disparos de arma de fogo durante o cumprimento de uma operação na quinta-feira (2) e estava internado em Passo Fundo.

Em nota oficial, a PF informou que Michel era natural de Bagé (RS) e ingressou na instituição em setembro de 2023. Antes de assumir a chefia no Chuí, em abril deste ano, o delegado atuou em diferentes divisões da Superintendência Regional em Roraima.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, decretou luto oficial de três dias. Segundo a corporação, o diretor “acompanhará junto aos demais diretores da instituição os atos fúnebres, na cidade de Bagé/RS”. A instituição também manifestou “condolências e solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho”.

Nota de Pesar – DPF Michel Brasil Saliba



É com profundo pesar que a Polícia Federal comunica o falecimento do Delegado de Polícia Federal Michel Brasil Saliba, ocorrido nesta sexta-feira (3/7).



O servidor era natural de Bagé/RS e ingressou nos quadros da Polícia Federal em 2 de… pic.twitter.com/bugDpSH0wU — Polícia Federal (@policiafederal) July 3, 2026

O presidente Lula (PT) também se manifestou sobre a morte do delegado em suas redes sociais. “Recebi com consternação a notícia de que o Delegado de Polícia Federal Michel Brasil Saliba faleceu nesta sexta-feira em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, após ter sido baleado enquanto cumpria sua missão no dia anterior”, afirmou.

Lula destacou o papel da corporação e prestou apoio aos parentes do servidor. “Nossos Policiais Federais compõem uma das instituições mais admiradas e respeitadas pelos brasileiros, e uma perda desse tipo nos enche de tristeza. Aos amigos, colegas e familiares do Delegado Michel, quero expressar os meus sentimentos e a minha solidariedade”, declarou Lula.