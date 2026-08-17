Tiroteio interrompe missa durante transmissão ao vivo na Bahia; assista

Disparos ocorreram durante celebração em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador

Uma missa foi interrompida por um tiroteio no sábado (15) durante uma transmissão ao vivo em Areia Branca, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador (BA). Segundo a paróquia responsável pela celebração, os disparos aconteceram na véspera da Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, no momento que antecedia a Santa Eucaristia.

De acordo com o relato divulgado pela paróquia, o tiroteio ocorreu durante um confronto entre grupos rivais. Diante dos disparos, a celebração precisou ser interrompida.

O padre Karol Wojtyla permaneceu no local e, segundo a paróquia, procurou proteger e tranquilizar os fiéis. O sacerdote também conduziu a comunidade em uma oração e pediu a intercessão de São Miguel Arcanjo.

Ainda conforme a paróquia, ninguém ficou ferido durante o episódio.

A celebração estava sendo transmitida ao vivo quando os disparos interromperam a missa. O episódio ocorreu em uma área de Lauro de Freitas onde, segundo o relato da própria comunidade religiosa, moradores convivem com episódios de violência.

Em nota publicada após o ocorrido, a paróquia afirmou que a Igreja permaneceria ao lado da comunidade e pediu paz para os moradores da região.

A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar da Bahia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.