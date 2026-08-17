Tiroteio interrompe missa durante transmissão ao vivo na Bahia; assista
Uma missa foi interrompida por um tiroteio no sábado (15) durante uma transmissão ao vivo em Areia Branca, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador (BA). Segundo a paróquia responsável pela celebração, os disparos aconteceram na véspera da Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, no momento que antecedia a Santa Eucaristia.
De acordo com o relato divulgado pela paróquia, o tiroteio ocorreu durante um confronto entre grupos rivais. Diante dos disparos, a celebração precisou ser interrompida.
O padre Karol Wojtyla permaneceu no local e, segundo a paróquia, procurou proteger e tranquilizar os fiéis. O sacerdote também conduziu a comunidade em uma oração e pediu a intercessão de São Miguel Arcanjo.
Ainda conforme a paróquia, ninguém ficou ferido durante o episódio.
A celebração estava sendo transmitida ao vivo quando os disparos interromperam a missa. O episódio ocorreu em uma área de Lauro de Freitas onde, segundo o relato da própria comunidade religiosa, moradores convivem com episódios de violência.
Em nota publicada após o ocorrido, a paróquia afirmou que a Igreja permaneceria ao lado da comunidade e pediu paz para os moradores da região.
A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar da Bahia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.