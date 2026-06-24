Deolane é suspensa pela OAB-SP e esta impedida de exercer advocacia

Medida de suspensão do exercício profissional pode ter prazo inicial de 90 dias, com possibilidade de prorrogação sucessiva até o limite de 360 dias

A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo informou nesta quarta-feira (24) que suspendeu a advogada Deolane Bezerra Santos, com efeito imediato. “Conforme a legislação, a medida de suspensão do exercício profissional pode ter prazo inicial de 90 dias, com possibilidade de prorrogação sucessiva até o limite de 360 dias.”, diz a nota da OAB, acrescentando que nesse periodo deve ocorror o julgamento deifnitivo.

“A OAB SP apura todas as infrações que chegam ao seu conhecimento, por representação ou por fatos divulgados publicamente, por meio de seu Tribunal de Ética e Disciplina.”, diz a nota.

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a investigação, Deolane teria recebido valores da facção por meio de uma empresa de transportes apontada como braço financeiro da organização criminosa.

Apesar da suspensão, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a defesa da advogada e influenciadora Deolane Bezerra vão atuar em conjunto para tentar garantir que ela cumpra eventual prisão preventiva em uma sala de Estado-Maior ou em local considerado equivalente, conforme prevê o Estatuto da Advocacia.

Segundo fontes ouvidas pela coluna do David de Tarso, da Jovem Pan, a entidade não está defendendo Deolane especificamente, mas sim uma prerrogativa profissional assegurada a qualquer advogado que venha a ser preso preventivamente. A legislação estabelece que, nessas situações, o profissional deve permanecer em sala de Estado-Maior ou em instalações consideradas dignas e equiparáveis a esse tipo de acomodação.

De acordo com relatos, embora Deolane esteja separada das demais detentas na Penitenciária de Tupi Paulista— sem contato durante o banho de sol, visitas, deslocamentos internos ou atendimentos com advogados —, essa condição de isolamento não seria suficiente para caracterizar o espaço como equivalente a uma sala de Estado-Maior.