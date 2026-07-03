Avião cai em Campo Grande (MS), e piloto e pesquisadora alemã morrem

Suspeita inicial é de que o piloto tenha tentado pousar em uma pista privada, segundo os bombeiros

O motivo do pouso seria a forte neblina que cobria a capital sul-mato-grossense

Um avião bimotor caiu nas proximidades do Aeroporto de Santa Maria, em Campo Grande (MS), deixando dois mortos nesta sexta-feira (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita inicial é de que o piloto tenha tentado pousar em uma pista privada.

As vítimas foram confirmadas como Henrique Martin de Carvalho, o piloto, e a pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp).

O motivo seria a forte neblina que cobria a capital sul-mato-grossense. Trabalhadores de um hangar relataram ter ouvido uma explosão na hora do acidente, por volta das 6h30.

Equipes de resgate e combate a incêndio foram mobilizadas para a área de difícil acesso. O acidente aconteceu perto do condomínio Terras do Golfe, local de difícil acesso, com viaturas atolando em estradas de terra.

A Sejusp manifestou pesar pelo ocorrido e prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

Também informou que a investigação será conduzida pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), além do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).