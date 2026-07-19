Empresário de Brasília sumido em SP é achado no PR e diz não querer contato com família

Leonardo Siqueira Alves viajou a São Paulo para vender um carro e foi de ônibus para Foz do Iguaçu após ser dado como desaparecido; ele informou à Polícia Civil que está bem

A Polícia Civil de São Paulo localizou na sexta-feira (17) o empresário brasiliense Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, que estava desaparecido desde o início da semana. Ele foi encontrado hospedado em Foz do Iguaçu, no Paraná, e informou aos agentes que está bem, mas que não deseja manter contato com seus familiares neste momento.

As investigações conduzidas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) refizeram o trajeto do empresário desde a capital paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Leonardo vendeu o veículo que utilizava, um Fiat Pulse branco, e deixou a cidade em um ônibus interestadual em direção ao estado paranaense.

O empresário havia viajado de Brasília para São Paulo para negociar a compra de um carro. Durante a permanência na capital, ele ficou hospedado em um apartamento no Itaim Bibi, na Zona Sul. O último contato com a família ocorreu na noite de 12 de julho.

No dia 14 de julho, data prevista para o encerramento da reserva da hospedagem, o imóvel foi encontrado vazio. Como o empresário não respondeu a mensagens e ligações desde o dia 13, os familiares iniciaram buscas e divulgaram informações nas redes sociais.

O caso foi registrado e investigado pelo 15º Distrito Policial (Itaim Bibi) em conjunto com o DHPP.