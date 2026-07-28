Empresário morto por engano em barbearia chegou segundos após alvo deixar o local

A Polícia Civil do Paraná deflagrou nesta terça-feira (28) uma operação para a prisão preventiva de cinco suspeitos do crime

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com o apoio da Polícia Militar (PM), deflagrou na manhã desta terça-feira (28) uma operação policial visando a prisão temporária de cinco suspeitos de matarem o empresário, Hugo Gabriel Moll, de 38 anos, que foi morto por engano em barbearia na cidade de Ponta Grossa, no Paraná.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Luis Gustavo Timossi, a vítima foi morta no lugar de outro homem que era o alvo dos tiros e deixou o estabelecimento pouco tempo antes do crime acontecer.

“As investigações apontaram que Hugo foi morto por engano, já que os criminosos desejavam matar o indivíduo que havia deixado a barbearia instantes antes do crime”, disse Timossi.

O crime aconteceu no dia 19 de junho. Além de Hugo, a prisão dos suspeitos também foi pela tentativa de homicídio do barbeiro, João Victor Pereira, que foi baleado no tórax, passou por tratamento e já está em recuperação, sem perigo de morte.

Conforme nota divulgada pela PCPR e PMPR, o barbeiro foi atingido na tentativa de eliminar testemunhas. “O barbeiro teria sido baleado em uma aparente tentativa dos criminosos de eliminar testemunhas”, escreveram.

Ainda segundo o delegado, o alvo dos criminosos era um homem que “ostenta notações criminais pela prática de tráfico de drogas”.

A PCPR informou que um homem, de 34 anos, seria o responsável por organizar a ação criminosa. Outro investigado, de 24, teria fornecido apoio logístico e a arma utilizada. Um terceiro suspeito, de 27, é apontado como responsável por monitorar o alvo e dirigir o veículo utilizado na fuga.

Em relação aos outros investigados, de 25 e 19 anos, a PCPR disse que a “participação de cada um ainda será detalhada após a conclusão de diligências complementares”. “Após os procedimentos necessários, os investigados foram encaminhados ao sistema penitenciário”, completou a nota.