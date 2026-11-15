Enem 2026 tem 2º dia de provas neste domingo; veja horários e o que levar

Portões fecham às 13h, no horário de Brasília. Candidatos terão cinco horas para responder a 90 questões de matemática e ciências da natureza

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 tem neste domingo (15) o segundo e último dia de aplicação regular. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h, no horário de Brasília. A prova começa às 13h30 e termina às 18h30, meia hora mais cedo do que no primeiro domingo.

A edição registrou 5.051.345 inscrições confirmadas em todo o país. No primeiro dia, em 8 de novembro, 32% dos inscritos faltaram, a maior taxa de abstenção desde 2020. A prova da semana passada teve questões de linguagens e ciências humanas, além da redação sobre a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal.

O que cai no segundo dia do Enem?

São 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza, área que reúne biologia, física e química. A prova deste domingo é inteiramente objetiva.

Quais são os horários da prova?

Todos os horários seguem o horário de Brasília. Quem chegar após o fechamento dos portões fica impedido de entrar.

12h — abertura dos portões

— abertura dos portões 13h — fechamento dos portões

— fechamento dos portões 13h30 — início das provas

— início das provas 15h30 — saída permitida sem o caderno de questões

— saída permitida sem o caderno de questões 18h — saída permitida com o caderno de questões

— saída permitida com o caderno de questões 18h30 — fim da aplicação regular

Onde consultar o local de prova?

O endereço e a sala constam no Cartão de Confirmação de Inscrição. O Inep recomenda levar o cartão, que pode ser consultado com o login Gov.br na Página do Participante.

O que levar para o Enem?

É obrigatório apresentar documento oficial com foto e usar caneta esferográfica de tinta preta, feita de material transparente. RG, CNH e passaporte estão entre os documentos aceitos. Versões digitais com foto devem ser exibidas no aplicativo oficial ou no Gov.br. Lanches são permitidos e podem passar por vistoria.

Celulares e outros eletrônicos devem ficar desligados e guardados no envelope lacrado entregue pela equipe de aplicação. Se o aparelho emitir som, mesmo dentro do envelope, o candidato pode ser eliminado.

Quem faltou no primeiro dia pode fazer a prova hoje?

Sim. Quem faltou no domingo passado pode fazer as provas deste domingo. A reaplicação, marcada para 15 e 16 de dezembro, é reservada a situações previstas no edital, como problemas logísticos e doenças infectocontagiosas. Os pedidos devem ser feitos de 16 a 20 de novembro, pela Página do Participante.

Quando sai o gabarito oficial?

O Inep tem até o décimo dia útil após a segunda prova para divulgar as respostas oficiais, prazo que termina em 30 de novembro. O resultado individual está previsto para janeiro de 2027. Os gabaritos serão publicados na página de Provas e Gabaritos do Inep.